Una Vita anticipazioni 27 aprile 2021, il bacio della passione

Ad essere protagonisti di questo nuovo episodio in prima tv di Una Vita, saranno la domestica dei Dominguez Arantxa e il tutore dell'ordine Cesareo. I due da tempo hanno capito di piacersi, ma fino ad ora non avevano mai fatto una mossa concreta per portare avanti questa sorta di relazione a sguardi e battute. In questo episodio però i due arriveranno a darsi addirittura un bacio, che però entrambi desideravano da tanto tempo. Intanto all'atelier, Camino perde completamente il controllo dei suoi istinti e regala a Maite un appassionato e peccaminoso bacio che presto porterà grossi guai.

Il Segreto anticipazioni spagnole sul finale: la storia continua oltre l'ultima puntata
Gli episodi finali si concludono fuori dal set con delle rivelazioni su quello che è stata la ...

