Una Vita anticipazioni 26 aprile 2021, la furia di Genoveva

Nella puntata di Una Vita del 26 aprile 2021 Genoveva si troverà nella situazione di dover affrontare Marcia ancora una volta. Quest'ultima voleva sincerarsi delle condizioni di salute di Felipe, ma quando la Salmeron troverà l'ex domestica dell'avvocato, in casa sua, la caccerà in malo modo, dicendole chiaramente di non farsi più vedere. Alla Sampaio sembrerà una sorta di minaccia. Nel frattempo e non visti da nessuno, Arantxa e Cesareo si scambiano un appassionato bacio d'amore.

Una Vita anticipazioni dal 26 aprile al 1 maggio 2021, Bellita sta morendo
Ecco le trame delle puntate della telenovela Una Vita in onda dal 26 aprile al 1 maggio 2021.

