“Una tragedia per l’umanità” | Papa Francesco | il comunicato ufficiale

"È il momento della vergogna". Così Papa Francesco ha commentato, al Regina caeli recitato con i fedeli presenti in piazza San Pietro, il recente naufragio di migranti avvenuto in acque libiche. "Vi confesso – ha affermato Bergoglio – che sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo: 130 migranti sono morti in mare. Sono persone, sono vite umane che per due giorni interi hanno implorato invano aiuto: un aiuto che non è arrivato". E ha aggiunto: "Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia. Preghiamo per questi fratelli e sorelle e per tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Anche preghiamo per coloro che possono aiutare, ma preferiscono guardare da un'altra parte".

