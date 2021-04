“Una panchina per il Villaggio del Sole” | al via il crowdfunding

Leggi su udine20

(Di domenica 25 aprile 2021) Prenderà il via il 26 aprile su produzionidalbasso.com ilper la realizzazione di “Unaper ildel”, la nuova iniziativa maturata nell’ambito di “PlasticArt – La plastica per l’arte“, progetto di riciclo artigianal-creativorealizzato da Cas*Aupa con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia (bandi creatività 2019), la collaborazione di Confartigianato Udine e delle associazioni FABLAB Udine, Mentilibere, Puntozero e Bloom.– “PlasticArt”, dunque, non solo prosegue, ma cresce! Dopo essersi aggiudicato (unico italiano!) l’ENCC UPgrants per la “sostenibilità ambientale”, è stato selezionato, fra oltre 100 progetti, per “Il Cambiamento Siamo Noi”: un bando dipromosso da NaturaSì e Produzioni dal Basso. «La selezione ...