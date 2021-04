Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 al 30 aprile: Michele è depresso? (Di domenica 25 aprile 2021) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 26 al 30 aprile 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Rai 3 alle 20.40? Rimasto senza lavoro, Michele si sta lasciando andare. Si mostra trasandato e si isola sempre di più. Silvia è preoccupata e ne parla con Guido, che cerca di dare una scossa all’amico. Ce la farà? Lasciata la radio per le incomprensioni con Chiara Petrone Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 aprile 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 26 al 302021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Rai 3 alle 20.40? Rimasto senza lavoro,si sta lasciando andare. Si mostra trasandato e si isola sempre di più. Silvia è preoccupata e ne parla con Guido, che cerca di dare una scossa all’amico. Ce la farà? Lasciata la radio per le incomprensioni con Chiara Petrone Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Cloud_86 : RT @bitchimluca: Quanto è stato bello svegliarsi dolcemente, alzarsi, mettere a posto due cose e intanto preparare la colazione. Sedersi co… - bitchimluca : Quanto è stato bello svegliarsi dolcemente, alzarsi, mettere a posto due cose e intanto preparare la colazione. Sed… - Ecuba_00 : Se muori in aprile Se muori col sole Finisce che muori aspettando l'estate A me è capitato A guerra finita Mancavan… - Disco__Bisco : Ho recuperato 3 settimane di 'Un posto al sole' in meno di 4 giorni. È stato catartico. - milhouse1975 : @gustinicchi @Tribonacci1 Come non ammirare i corvi gioiosi dietro le sbarre arrugginite, ed esser affascinati dal… -