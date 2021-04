Un posto al sole, anticipazioni 26 aprile: una pericolosa attrazione (Di domenica 25 aprile 2021) Patrizio e Clara torneranno alla ribalta ad Un posto al sole, come spiegano le anticipazioni di lunedì 26 aprile. I due giovani di recente si sono avvicinati molto soprattutto a causa dei problemi della Curcio con Alberto e il giovane chef ha tradito la fidanzata Rossella con la quale stava portando avanti una storia serena e felice. Dal canto suo, Clara, stanca dei tradimenti di Palladini con Barbara Filangieri, ha deciso di lasciarlo ed è andata via con il piccolo Federico. Tuttavia, la ragazza ha allontanato anche Patrizio e, dopo essersi trasferita a Palazzo Palladini dove ha trovato ospitalità alla Terrazza grazie a Giulia, ha deciso di continuare la sua vita dedicandosi solo al figlioletto. Gli spoiler della soap opera di Rai 3 spiegano che Patrizio e Clara si incontreranno nuovamente e, a causa dell'ascensore ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 25 aprile 2021) Patrizio e Clara torneranno alla ribalta ad Unal, come spiegano ledi lunedì 26. I due giovani di recente si sono avvicinati molto soprattutto a causa dei problemi della Curcio con Alberto e il giovane chef ha tradito la fidanzata Rossella con la quale stava portando avanti una storia serena e felice. Dal canto suo, Clara, stanca dei tradimenti di Palladini con Barbara Filangieri, ha deciso di lasciarlo ed è andata via con il piccolo Federico. Tuttavia, la ragazza ha allontanato anche Patrizio e, dopo essersi trasferita a Palazzo Palladini dove ha trovato ospitalità alla Terrazza grazie a Giulia, ha deciso di continuare la sua vita dedicandosi solo al figlioletto. Gli spoiler della soap opera di Rai 3 spiegano che Patrizio e Clara si incontreranno nuovamente e, a causa dell'ascensore ...

