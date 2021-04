«Un attacco di cuore mi ha fatto capire che lavoravo troppo» (Di domenica 25 aprile 2021) È servito un attacco di cuore per convincere Jonathan Frostick, 45 anni, manager del gruppo bancario britannico HSBC, a rivedere le sue priorità e a capire che l’equilibrio fra il suo lavoro e la vita privata doveva essere necessariamente ripensato. Anche perché, quando ha cominciato a sentirsi male, come ha scritto in un post su LinkedIn diventato presto virale, il suo primo pensiero non è stato rivolto alla famiglia o agli affetti, ma al lavoro. Faccia a faccia con il rischio di morire, ha pensato immediatamente, nell’ordine: «1. Devo incontrare il mio capo domani, e questo non ci voleva. 2. Come posso assicurarmi i fondi per X (roba di lavoro) 3. Cazzo, non ho aggiornato il mio testamento 4. Spero che mia moglie non mi trovi morto». Leggi su vanityfair (Di domenica 25 aprile 2021) È servito un attacco di cuore per convincere Jonathan Frostick, 45 anni, manager del gruppo bancario britannico HSBC, a rivedere le sue priorità e a capire che l’equilibrio fra il suo lavoro e la vita privata doveva essere necessariamente ripensato. Anche perché, quando ha cominciato a sentirsi male, come ha scritto in un post su LinkedIn diventato presto virale, il suo primo pensiero non è stato rivolto alla famiglia o agli affetti, ma al lavoro. Faccia a faccia con il rischio di morire, ha pensato immediatamente, nell’ordine: «1. Devo incontrare il mio capo domani, e questo non ci voleva. 2. Come posso assicurarmi i fondi per X (roba di lavoro) 3. Cazzo, non ho aggiornato il mio testamento 4. Spero che mia moglie non mi trovi morto».

