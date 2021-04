Ue, a Paola Romagnani l’Advanced Grant dell’Erc: è l’unica ricercatrice italiana in Scienze della vita (Di domenica 25 aprile 2021) Paola Romagnani, ordinario di Nefrologia dell’Università di Firenze e responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, ha vinto – unica ricercatrice italiana nel campo delle Scienze della vita – un Advanced Grant dell’European Research Council (ERC), dopo aver ottenuto, negli anni precedenti, uno starting e poi un consolidator Grant. I Grant ERC sono la forma più ambita di finanziamento europeo sia per il prestigio che questi finanziamenti hanno in ambito scientifico sia per l’estrema difficoltà nell’aggiudicarseli. Vengono attribuiti a ricercatori leader nel loro campo a livello internazionale per realizzare idee innovative. Il successo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 aprile 2021), ordinario di Nefrologia dell’Università di Firenze e responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, ha vinto – unicanel campo delle– un Advanceddell’European Research Council (ERC), dopo aver ottenuto, negli anni precedenti, uno starting e poi un consolidator. IERC sono la forma più ambita di finanziamento europeo sia per il prestigio che questi finanziamenti hanno in ambito scientifico sia per l’estrema difficoltà nell’aggiudicarseli. Vengono attribuiti a ricercatori leader nel loro campo a livello internazionale per realizzare idee innovative. Il successo ...

