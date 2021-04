Udinese | Gotti | ' Chiudiamo al meglio il campionato'

(Di domenica 25 aprile 2021) BENEVENTO - Il tecnico dell', Luca, ha commentato la vittoria dei suoi, in casa del Benevento , per 4 - 2: "Da un po' di tempo a questa parte non riuscivamo a capitalizzare la mole ...

Commenta per primo L'allenatore dell', Luca, ha parlato a Dazn al termine della sfida vinta contro il Benenvento. NESSUNO CI HA REGALATO NULLA - 'Abbiamo fatto i nostri 39 punti. Nessuno ci ha regalato qualcosa. Dobbiamo ...Che era diffidato e quindi per lui scatterà la squalifica: il portiere che tanto piace alle big (Inter e Roma soprattutto) salterà il big match tra Udinese e Juventus di domenica prossima A fine primo ...La squadra di Luca Gotti batte il Benevento e riscatta la sconfitta rimediata contro il Cagliari. Ecco il commento di Rodrigo De Paul.