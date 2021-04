Ucciso per un parcheggio a Torre Annunziata, l'arcivescovo Battaglia: «Omertà assassina» (Di domenica 25 aprile 2021) «Non mi spaventa il rumore dei violenti ma il silenzio degli uomini onesti». Prende in prestito un concetto caro a Martin Luther King, l'arcivescovo metropolita di Napoli, monsignor... Leggi su ilmattino (Di domenica 25 aprile 2021) «Non mi spaventa il rumore dei violenti ma il silenzio degli uomini onesti». Prende in prestito un concetto caro a Martin Luther King, l'metropolita di Napoli, monsignor...

