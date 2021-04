Uccisa una missionaria italiana in Perù: assassinata con un’ascia mentre dormiva. L’ipotesi di una rapina nel suo centro (Di domenica 25 aprile 2021) È stata Uccisa con diversi colpi di un’ascia e una sbarra di ferro Nadia De Munari, missionaria laica italiana morta lo scorso 20 aprile in Perù. Dalle informazioni frammentarie che sono arrivate nelle ultime ore, secondo fonti locali citate da Il giornale di Vicenza e il Corriere Veneto, la donna di 50 anni originaria di Schio, nel Vicentino, sarebbe stata Uccisa mentre dormiva, probabilmente durante una rapina. De Munari è stata portata in ospedale, dove i medici hanno tentato un intervento chirurgico d’urgenza prima che morisse. La missionaria era in Perù come responsabile del centro “Mamma mia” di Nuevo Chimbote, una delle ultime strutture fondate da padre Ugo De Censi, molto ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) È statacon diversi colpi die una sbarra di ferro Nadia De Munari,laicamorta lo scorso 20 aprile in. Dalle informazioni frammentarie che sono arrivate nelle ultime ore, secondo fonti locali citate da Il giornale di Vicenza e il Corriere Veneto, la donna di 50 anni originaria di Schio, nel Vicentino, sarebbe stata, probabilmente durante una. De Munari è stata portata in ospedale, dove i medici hanno tentato un intervento chirurgico d’urgenza prima che morisse. Laera income responsabile del“Mamma mia” di Nuevo Chimbote, una delle ultime strutture fondate da padre Ugo De Censi, molto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una missionaria laica italiana, Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio (Vicenza), è stata uccisa in Perù a c… - fanpage : Nadia Munari, volontaria in Perù dal 1995, è stata assassinata nel sonno in casa sua - mariocalabresi : 20 minuti prima della sentenza per l’omicidio di #GeorgeFloyd una ragazza nera di 15 anni è stata uccisa dalla poli… - acaputo70 : RT @francescatotolo: La tredicenne Anna Maria Araldo venne rapita da tre partigiani il #25aprile 1945, poi stuprata, uccisa e seppellita in… - Signorasinasce : RT @francescatotolo: La tredicenne Anna Maria Araldo venne rapita da tre partigiani il #25aprile 1945, poi stuprata, uccisa e seppellita in… -