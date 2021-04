Tutti pazzi per Canate, il paese fantasma alle porte di Genova (Di domenica 25 aprile 2021) Senza asfalto, Canate lentamente si è spopolata, fino a diventare una piccola ghost town. Un paradiso per gli amanti del genere, oggi. Per chi ama fare trekking, ma pure riempirsi gli occhi di posti originali. Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 25 aprile 2021) Senza asfalto,lentamente si è spopolata, fino a diventare una piccola ghost town. Un paradiso per gli amanti del genere, oggi. Per chi ama fare trekking, ma pure riempirsi gli occhi di posti originali.

