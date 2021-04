Tuffi: niente Coppa del Mondo per la squadra australiana, Annabelle Smith attacca la FINA (Di domenica 25 aprile 2021) Una notizia pesante, molto grave, a meno di tre mesi dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, e anche un precedente dall’enorme peso specifico, se vogliamo, perché non si era mai visto un Paese che si tira in dietro da una tappa di qualificazione olimpica per paura delle condizioni, dei contagi e perché diffidente sul lavoro degli organizzatori. Per farla breve, l‘Australia dei Tuffi non parteciperà alla Coppa del Mondo prevista dall’1 al 6 maggio 2021 a Tokyo, facendo così sfumare la possibilità di qualificazione alle Olimpiadi di altri cinque suoi atleti (sette sono comunque già qualificati). La federazione australiana ha deciso di non inviare la propria delegazione in Giappone a seguito del netto incremento di contagi di Covid-19 proprio nel distretto della capitale nipponica, che tra l’altro si trova ora in stato di ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Una notizia pesante, molto grave, a meno di tre mesi dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, e anche un precedente dall’enorme peso specifico, se vogliamo, perché non si era mai visto un Paese che si tira in dietro da una tappa di qualificazione olimpica per paura delle condizioni, dei contagi e perché diffidente sul lavoro degli organizzatori. Per farla breve, l‘Australia deinon parteciperà alladelprevista dall’1 al 6 maggio 2021 a Tokyo, facendo così sfumare la possibilità di qualificazione alle Olimpiadi di altri cinque suoi atleti (sette sono comunque già qualificati). La federazioneha deciso di non inviare la propria delegazione in Giappone a seguito del netto incremento di contagi di Covid-19 proprio nel distretto della capitale nipponica, che tra l’altro si trova ora in stato di ...

Advertising

OA_Sport : Un precedente grave, un fatto mai visto prima. Sogno infranto per cinque atleti, tra cui un bronzo uscente...… - gianmilan76 : Un precedente grave, un fatto mai visto prima. Sogno infranto per cinque atleti, tra cui un bronzo uscente...… - giuaddo99 : @CorSport Niente gara di tuffi.... ops c'è #Cuadrado - nolongerhuman93 : @vivodisasuke .................... Mi vengono i tuffi al cuore solo a leggere quel nome. Io non commento nulla. No… - surfingcasarba : @lazialeantifa I tuffi a Polignano sono niente in confronto ?? -