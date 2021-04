TS – Inter | oggi Abisso domani Orsato

(Di domenica 25 aprile 2021) L’ritrovadopo oltre due anni Nel match di pomeriggio contro l’Hellas Verona, l’ritrova Rosariodopo essere stato esentato dall’arbitrare i nerazzurri dopo aver assegnato un calcio di rigore alla Fiorentina per un tocco di petto di D’Ambrosio. E dopo di lui, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe essere anche il turno diche non dirige i nerazzurri da aprile 2018. “Dopo lo “scongelamento” di Rosario, lo scudetto può riportare pure Danielea dirigere una partita dell’. L’arbitro dell’ultima finale di Champions, già designato tra i diciotto fischietti della categoria élite Uefa per andare ai prossimi Europei, è scomparso dalle latitudini nerazzurre da ormai tre lunghissimi anni, ovvero ...

Advertising

Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD Appuntamento con #InterVerona alle 15! ????? Da dove sarete collegati oggi, #InterFans?… - capuanogio : Oggi assemblea di Lega #SerieA con solo 17 club e senza #Juventus #Milan e #Inter - riotta : #Travaglio mi ha accusato di tutto, col Fatto portato in tribunale e scuse pubbliche, oggi supera il segno, travali… - impusino : Oggi c'è solo un risultato. #amala #inter - MarteennSaVa : @CorSport Fatelo con Kevin Lasanga che oggi alle 3 farà pentire l'Inter di essere nati -

Ultime Notizie dalla rete : Inter oggi

TUTTO mercato WEB

A otto turni alla fine del campionato i nerazzurri ospitano(domenica 25 aprile, ore 15) a San Siro il Verona di Juric, reduce invece da tre ko di fila e a caccia di riscatto. SEGUI- ...Q ueste 32 partite ci hanno detto che siamo stati più forti di tutti tranne dell'. Possiamo ... I nostri diretti rivali sono avversari forti, ma fino adsiamo stati in grado di essere migliori ...Il riferimento è alla lettera firmata da undici club del nostro campionato all’indirizzo del presidente Dal Pino in cui si chiedono sanzioni per Inter, Juventus e Milan, ovvero le squadre italiane che ...A confermare le parole dell'allenatore del Verona sono infatti i numeri: Dimarco è infatti, al pari di Luke Shaw del Manchester United,, cinque in più di un mostro come Alexander-Arnold. Tra Verona e ...