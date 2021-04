Trovato morto in casa nel Reggiano, fermato il figlio (Di domenica 25 aprile 2021) Il figlio dell'uomo Trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri a San Martino in Rio (Reggio Emilia) con il cranio sfondato da colpi di martello, è stato fermato per omicidio e tentato omicidio: è ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) Ildell'uomonel tardo pomeriggio di ieri a San Martino in Rio (Reggio Emilia) con il cranio sfondato da colpi di martello, è statoper omicidio e tentato omicidio: è ...

Advertising

repubblica : Giallo nel Reggiano: uomo trovato morto in garage e accanto la moglie accoltellata - MediasetTgcom24 : Reggio Emilia, uomo trovato morto nel garage di casa accanto alla moglie ferita #reggioemilia… - BabboleoNews : Il savonese in lutto per la prematura scomparsa del dj #MarioVasiliadis, morto a 48 anni nella sua casa di #Varazze… - giornaleradiofm : Trovato morto in casa nel Reggiano, fermato il figlio: (ANSA) - BOLOGNA, 25 APR - Il figlio dell'uomo trovato morto… - iconanews : Trovato morto in casa nel Reggiano, fermato il figlio -