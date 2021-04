Trovato morto in casa nel Reggiano: fermato il figlio trentenne (Di domenica 25 aprile 2021) Paolo Eletti, 58 anni, è stato Trovato morto ieri sera nella sua villetta di San Martino in Rio, una zona industriale poco distante da Reggio Emilia, con il cranio fracassato a martellate. Poco lontano, su un divano, la moglie Sabrina, di qualche anno più giovane, con i polsi tagliati, incosciente, ma viva Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 25 aprile 2021) Paolo Eletti, 58 anni, è statoieri sera nella sua villetta di San Martino in Rio, una zona industriale poco distante da Reggio Emilia, con il cranio fracassato a martellate. Poco lontano, su un divano, la moglie Sabrina, di qualche anno più giovane, con i polsi tagliati, incosciente, ma viva

