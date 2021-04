Troppa Atalanta per il Bologna | emiliani battuti 5-0 | nerazzurri al secondo posto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 25 aprile 2021) Se l’obiettivo era quello di imparare dai propri errori e di chiudere le partite con le occasioni costruite prima che si possano complicare, allora l’può dire di aver fatto centro. Contro ilarriva una vittoria rotondissima, un 5-0 che non lascia proprio spazio a repliche e che fa riprendere con estremo vigore la corsa-Champions dei. Dopo l’amarissimo pari di Roma (1-1 al termine di una partita dominata per oltre 70?), gli uomini di Gasperini conquistano tre punti molto pesanti contro unche ha ancora ben poco da chiedere a questo campionato ma – almeno inizialmente – parso arrivato a Bergamo non per una semplice gita da Festa della Liberazione. È servito un grande Gollini, infatti, per dire ‘no’ due volte a Skov Olsen nel primo quarto d’ora di gara. E per 20 minuti si è visto un ...