Trasporto marittimo, deserta la prima gara per la Sardegna (Di domenica 25 aprile 2021) Flop per la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di Trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e viceversa con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima. Come anticipato dall’Unione Sarda Invitalia ha pubblicato l’esito dell’appalto con la mancata aggiudicazione dell’appalto, i cui termini sono scaduti lo scorso 20 aprile, perché, come si legge nella specifica sul sito dell’agenzia, “non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione”. E in attesa di conoscere l’esito dell’altra gara sulla linea Termoli-Tremiti, i cui termini sono scaduti sempre martedì scorso, e della manifestazione di interesse, indetta direttamente dal Mita, per la Civitavecchia-Olbia (termine scaduto del 31 marzo), i ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 aprile 2021) Flop per la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico didi passeggeri, veicoli e merci tra Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e viceversa con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima. Come anticipato dall’Unione Sarda Invitalia ha pubblicato l’esito dell’appalto con la mancata aggiudicazione dell’appalto, i cui termini sono scaduti lo scorso 20 aprile, perché, come si legge nella specifica sul sito dell’agenzia, “non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione”. E in attesa di conoscere l’esito dell’altrasulla linea Termoli-Tremiti, i cui termini sono scaduti sempre martedì scorso, e della manifestazione di interesse, indetta direttamente dal Mita, per la Civitavecchia-Olbia (termine scaduto del 31 marzo), i ...

