Tragedia a Roma | si lancia dal 4° piano | morto sul colpo

(Di domenica 25 aprile 2021) Ha aperto la finestra della sua abitazione, al 4°di via della Balduina 128, e si èto di sotto, con il chiaro intento di farla finita. L’uomo, un anziano che da tempo soffriva di depressione, non ha avuto scampo: è caduto nel cortile interno della palazzina, dove l’hanno visto alcuni vicini di casa, ormai senza vita. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, 25 aprile, giorno della Liberazione, forse una data scelta apposta dall’uomo, intorno alle 12:35. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano, e i Carabinieri della StazioneMedaglie d’Oro. Dopo l’arrivo del medico legale, la salma è stata messa a disposizione della famiglia. su Il Corriere della Città.

... e di diritto costituzionale nella Pontificia Università Lateranense di. È stato ... in cosa consiste l'attualità del 25 aprile? "Ricordare la liberazione significa ricordare anche la...... tra cui il ricercatore storico Walter De Berardinis il ricordo della sua vita e dellache ... Il 13 maggio 1939 emigra acon la moglie, Igina Buccella, di Cugnoli di Campli, sposata a ...(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2021 “Vi confesso che sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nel Mediterraneo, 130 migranti sono morti in mare, ...Francesco al Regina Coeli: 130 persone «per due giorni interi hanno implorato invano un aiuto che non è arrivato. Preghiamo per coloro che possono aiutare, ma preferiscono guardare da un'altra parte» ...