(Di domenica 25 aprile 2021) Per la giornata del 25non poteva mancare lo spettacolare volo delle, partite dall’aeroporto di Pratica di Mare.alcune incredibili filmati ed immagini immortalate da Giorgio Bonomo. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com https://youtu.be/oa1 E59W9Is su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Torvaianica, 25 Aprile: frecce tricolori spettacolari. Ecco le foto e i video -

Un branco di delfini è stato avvistato nel primo pomeriggio di oggi, 25, a poca distanza dalla riva, a, all'altezza delle secche di Tor Paterno . Si trattava di un branco numeroso, almeno una decina di esemplari. Trae Ostia, nel tratto ......SUL LUNGOMARE DELLE MEDUSE TRA CAMPO ASCOLANO ETRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELL A LINEA SAN GIOVANNI COLOSSEO DELLA METRO C CIRCOLAZIONE INTERROTTA OGGI 25PER ...Un branco di delfini è stato avvistato nel primo pomeriggio di oggi, 25 aprile, a poca distanza dalla riva, a Torvaianica, all’altezza delle secche di Tor Paterno. Si trattava di un branco numeroso, a ...Ultimi giorni in zona arancione con “sprazzi” di zona gialla, quelli che si stanno vivendo questo fine settimana. Assaggi di estate sul litorale laziale, dove già nella giornata di sabato in tanti han ...