Torino | Nicola | ”Napoli  peggiore da affrontare Dovremo avere equilibrio”

(Di domenica 25 aprile 2021): ci sono più partite nella stessa partita, può cambiare tutto. Certe squadre non vanno solo attaccate ma anche contenute, fa parte del gioco. Dobbiamo fare il nostro gioco e rispettare l’avversario Davide, allenatore del, ala vigilia del match contro il Napoli, ai microfoni diChannel, ha risposto alle risponde alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole:da? “Direi sì, dobbiamo scendere dal cavallo e andare a combattere. -afferma– Ed è un piacere se mi paragonate a Gattuso: la grinta e la voglia di non mollare mai ci accomunano”.su come si ferma il Napoli? “Ci sono più partite nella stessa partita, può cambiare tutto. Certe squadre non vanno solo attaccate ...

- NAPOLI CON DAVIDEE GENNARO GATTUSO Con Davidein panchina, la media punti delin questa Serie A è salita a 1.4, il doppio rispetto a quella con Marco Giampaolo (0.7). ...In porta torna Sirigu, ormai guarito dal Coronavirus- Nel posticipo in programma domani al Grandealle ore 18.30, i granata di Davideospiteranno il Napoli di Rino Gattuso, un avversario difficile non soltanto per la forza dei partenopei ma anche per le motivazioni dei campani, in ...Nel posticipo in programma domani al Grande Torino alle ore 18.30, i granata di Davide Nicola ospiteranno il Napoli di Rino Gattuso, un avversario difficile non soltanto per la forza dei partenopei ma ...Davide Nicola presenta così, in conferenza stampa, la partita di domani del suo Torino contro il Napoli. "Il Napoli è l'avversario più ...