Torino, Nicola: “Napoli peggiore avversario da affrontare in questo momento” (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – “Il Napoli forse è la squadra peggiore da affrontare in questo momento, ma dobbiamo ribattere colpo su colpo: voglio una squadra coraggiosa“. il tecnico del Torino, Davide Nicola, presenta così la sfida di domani contro i partenopei. “Sirigu? Con lui ci capiamo con uno sguardo – aggiunge l’allenatore sulle condizioni del portiere reduce dal Covid – e le gerarchie sono chiare: abbiamo ancora un allenamento, poi ci confronteremo e faremo le scelte”. “Noi andremo in campo per giocare e combattere fino alla fine; io voglio una squadra coraggiosa che crede in quello che fa – sottolinea il tecnico granata – Voglio che i miei ragazzi sostengano con decisione i duelli individuali”. E ancora: “Conta solo produrre ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ilforse è la squadradain, ma dobbiamo ribattere colpo su colpo: voglio una squadra coraggiosa“. il tecnico del, Davide, presenta così la sfida di domani contro i partenopei. “Sirigu? Con lui ci capiamo con uno sguardo – aggiunge l’allenatore sulle condizioni del portiere reduce dal Covid – e le gerarchie sono chiare: abbiamo ancora un allenamento, poi ci confronteremo e faremo le scelte”. “Noi andremo in campo per giocare e combattere fino alla fine; io voglio una squadra coraggiosa che crede in quello che fa – sottolinea il tecnico granata – Voglio che i miei ragazzi sostengano con decisione i duelli individuali”. E ancora: “Conta solo produrre ...

