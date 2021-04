Torino | nessuno rimonta come te | il dato con Nicola in Serie A

(Di domenica 25 aprile 2021)ha ottenuto più punti inrispetto alinA: ecco ilcon Davidein panchina Ilè sempre più squadra di: con Davidela musica è cambiata rispetto a Giampaolo quando si perdevano punti quasi sistematicamente da situazione di svantaggio.evidenzia La Gazzetta dello Sport, sono 11 i punti recuperati frutto di 7 rimonte da quandoè tornato al, questa volta da allenatore. Una svolta decisiva per allontanarsi dalle posizioni per la lotta per non retrocedere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Le fototrappole promesse dalla Città di Torino dovrebbero arrivare entro e non oltre due mesi, intanto tra Vallette , Villaretto e Falchera ... scaricatori abusivi continuano ad essere terra di nessuno ...