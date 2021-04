Torino-Napoli, Nicola: “Peggior avversario da affrontare. Gattuso? Io e lui siamo simili” (Di domenica 25 aprile 2021) Il Torino si prepara ad affrontare il Napoli nel match valevole per la 33^ giornata di Serie A. Una gara importante per entrambe le squadra, con i granata a caccia di punti salvezza e gli azzurri in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. “Domani dovremo scendere da cavallo e andare alla baionetta: il Napoli è l’avversario più tosto da affrontare in questo momento“, ha spiegato. “Noi andremo in campo per giocare e combattere fino alla fine; io voglio una squadra coraggiosa che crede in quello che fa – ha sottolineato il tecnico granata – Voglio che i miei ragazzi sostengano con decisione i duelli individuali“. Nicola ha parlato anche della somiglianza con Rino Gattuso, domani avversario in campo. “Mi piacerebbe ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Ilsi prepara adilnel match valevole per la 33^ giornata di Serie A. Una gara importante per entrambe le squadra, con i granata a caccia di punti salvezza e gli azzurri in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. “Domani dovremo scendere da cavallo e andare alla baionetta: ilè l’più tosto dain questo momento“, ha spiegato. “Noi andremo in campo per giocare e combattere fino alla fine; io voglio una squadra coraggiosa che crede in quello che fa – ha sottolineato il tecnico granata – Voglio che i miei ragazzi sostengano con decisione i duelli individuali“.ha parlato anche della somiglianza con Rino, domaniin campo. “Mi piacerebbe ...

Advertising

sscnapoli : ?? | #TorinoNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma. ?? - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - 100x100Napoli : #Fabiàn partirà comunque con la squadra. - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Torino-Napoli, Nicola in conferenza stampa: LIVE – T… - sportli26181512 : A Torino Insigne taglia il traguardo delle 300 presenze in A col Napoli: A Torino il capitano taglia il traguardo d… -