Tonfo della Casertana sul campo del Catania: 3 a 0 per gli etnei (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCatania – Tonfo della Casertana sul campo del Catania, alla fine la sfida si chiude per 3 a 0 per gli etnei. Gara senza storia, la compagine di casa parte col piede sull’acceleratore e trova subito le prime occasioni importanti. Al 10?, però, è la Casertana che fa tutto da sola con l’autogol incredibile di Avella che spiana la strada alla squadra di casa. I ragazzi di Guidi non riescono a reagire, anzi hanno rischiato di subire ancora, almeno fino al 35? quando Reginaldo, imbeccato da Pinto, ha trovato il modo di spedire la sfera in fondo al sacco. La musica non è cambiata nella seconda frazione. Catania sempre in controllo, Casertana senza idee. Sono tante le occasioni per gli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutisuldel, alla fine la sfida si chiude per 3 a 0 per gli. Gara senza storia, la compagine di casa parte col piede sull’acceleratore e trova subito le prime occasioni importanti. Al 10?, però, è lache fa tutto da sola con l’autogol incredibile di Avella che spiana la strada alla squadra di casa. I ragazzi di Guidi non riescono a reagire, anzi hanno rischiato di subire ancora, almeno fino al 35? quando Reginaldo, imbeccato da Pinto, ha trovato il modo di spedire la sfera in fondo al sacco. La musica non è cambiata nella seconda frazione.sempre in controllo,senza idee. Sono tante le occasioni per gli ...

