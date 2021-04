“The Battle At Garden’s Gate”: il nuovo album dei Greta Van Fleet (Di domenica 25 aprile 2021) Si tratta del secondo album in studio dei Greta Van Fleet e si intitola The Battle At Garden’s Gate. “The Battle At Garden’s Gate”: che album è? I giovanissimi Greta Van Fleet lanciano il secondo album (The Battle At Garden’s Gate) che, come spesso si va ripetendo, è il più difficile. Ad ascoltarlo sembra i ragazzi l’abbiano messo in piedi senza troppo sudare. Il gruppo riconferma quanto di buono era già stato fatto col precedente lavoro discografico e il rock scorre come un fiume in piena. E nonostante il sound sia fin troppo somigliante a quello proposto dai leggendari Led Zeppelin, il rock dei quattro ragazzi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Si tratta del secondoin studio deiVane si intitola TheAt. “TheAt”: cheè? I giovanissimiVanlanciano il secondo(TheAt) che, come spesso si va ripetendo, è il più difficile. Ad ascoltarlo sembra i ragazzi l’abbiano messo in piedi senza troppo sudare. Il gruppo riconferma quanto di buono era già stato fatto col precedente lavoro discografico e il rock scorre come un fiume in piena. E nonostante il sound sia fin troppo somigliante a quello proposto dai leggendari Led Zeppelin, il rock dei quattro ragazzi ...

