Terremoto Superlega: Ceferin minaccia Juve e Real Madrid (Di domenica 25 aprile 2021) Non si è ancora spento l’eco del Terremoto Superlega. In un intervista rilasciata all’ Associated Press, il Presidente dell’Uefa, Alexander Ceferin, ha tuonato nuovamente contro i club che avevano aderito al progetto, in particolare Juve, Real Madrid e Barcellona, minacciando la loro esclusione dalla prossima Champions League. Terremoto Superlega: ci saranno sanzioni? Al momento l’Uefa non ha preso provvedimenti contro i club che non hanno abbandonato il progetto della Superlega, ma presto potrebbe cambiare idea, come confermato dal Presidente, Alexander Ceferin, che ha puntato il dito soprattutto contro Juventus, Barcellona e Real Madrid: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Non si è ancora spento l’eco del. In un intervista rilasciata all’ Associated Press, il Presidente dell’Uefa, Alexander, ha tuonato nuovamente contro i club che avevano aderito al progetto, in particolaree Barcellona,ndo la loro esclusione dalla prossima Champions League.: ci saranno sanzioni? Al momento l’Uefa non ha preso provvedimenti contro i club che non hanno abbandonato il progetto della, ma presto potrebbe cambiare idea, come confermato dal Presidente, Alexander, che ha puntato il dito soprattutto controntus, Barcellona e: ...

Advertising

forumJuventus : #SuperLeague, Agnelli allontana le voci di dimissioni: 'Non lascio la Juve' ??? - periodicodaily : Terremoto Superlega: Ceferin minaccia sanzioni #superlega #Ceferin - ilRomanistaweb : ?? Lì Manchester, alle 15 una manifestazione di protesta dei tifosi a #OldTrafford I Red Devils si avvicinano alla… - infoitsport : Novità in Serie A dopo il terremoto Superlega si valuta l'inserimento del salary cap - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ceferin: «Niente Champions per chi è ancora nella Superlega»: Con il terremoto della Superlega… -