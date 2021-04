Tennis | Babolat annuncia sanzioni contro Fabio Fognini e Benoit Paire

(Di domenica 25 aprile 2021)non sono certamente tra iti più “calmi” del circuito, ed è notizia delle ultime ore che laha intenzione di adottare provvedimentii due, rei di aver avuto comportamenti non consoni all’immagine del brand. L’azienda francese fornisce infatti materiali ad entrambi iti, e dopo la squalifica per “verbal abuse” cheha ricevuto a Barcellona è corsa ai ripari, con un comunicato che disapprova alcuni episodi di antisportività commessi nell’ultimo periodo, conche è stato addirittura estromesso dalla rappresentativa olimpica. Queste le parole della, apparse sui social: “Inilscorre ...

" Allailci scorre nel sangue. Crediamo nella forza del nostro sport e sosteniamo i suoi valori di rispetto, fair play, spirito di squadra, amicizia e divertimento del gioco. A volte ...Nel mondo delè normale legare dei marchi a delle star: Federer ha sempre impugnato una Wilson, Nadal gioca consin da quando era piccolissimo, mentre Djokovic rappresenta Head da oltre dieci anni. ...Fabio Fognini e Benoit Paire non sono certamente tra i tennisti più "calmi" del circuito, ed è notizia delle ultime ore che la Babolat ha intenzione di adottare provvedimenti contro i due, rei di aver ...Taggia. Babolat, l'azienda francese fornitrice di attrezzature sportive per il tennis, disapprova il comportamento di Fabio Fognini al Barcelona Open, dove è stato squalificato per ‘verbal abuse’ nei ...