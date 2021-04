Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: un nuovo amore per Lucy (Di domenica 25 aprile 2021) Tra le protagoniste più amate di Tempesta d'amore spicca senza dubbio l'estrosa e passionale Lucy Ehrlinger che, come annunciano le anticipazioni tedesche della soap opera in onda tutte le sere su Rete 4, ritroverà finalmente l'amore dopo un periodo di grande crisi sentimentale. La giovane, infatti, durante il suo fidanzamento con Bela, si è resa conto di amare pazzamente il suo ex cognato Paul e ha scoperto che anche lui provava gli stessi sentimenti, ma proprio per non far soffrire il fidanzato ha preferito rimanere con lui arrivando persino a decidere di sposarlo. Tuttavia, Lucy si è poi resa conto di aver fatto la scelta sbagliata e ha lasciato Bela spiegandogli di amare Paul. Così, convinta di poter finalmente stare con il ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 25 aprile 2021) Tra le protagoniste più amate did'spicca senza dubbio l'estrosa e passionaleEhrlinger che, come annunciano ledella soap opera in onda tutte le sere su Rete 4, ritroverà finalmente l'dopo un periodo di grande crisi sentimentale. La giovane, infatti, durante il suo fidanzamento con Bela, si è resa conto di amare pazzamente il suo ex cognato Paul e ha scoperto che anche lui provava gli stessi sentimenti, ma proprio per non far soffrire il fidanzato ha preferito rimanere con lui arrivando persino a decidere di sposarlo. Tuttavia,si è poi resa conto di aver fatto la scelta sbagliata e ha lasciato Bela spiegandogli di amare Paul. Così, convinta di poter finalmente stare con il ...

Advertising

tempesta_quiete : RT @danabi_b: L' amore è amore Non calcola Non è controllabile Sfonda la porta del tuo cuore, ed entra Non gli importa se sei pronto Non gl… - DimensioneNews : Amore è un faro sempre fisso, che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; è la stella-guida di ogni sperduta barca,… - nenefuoriuso : RT @romeosstyles: sei purezza, sei sole, sei mare in tempesta, sei l'amore più bello che io abbia mai potuto desiderare. ??? - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni tedesche: Shirin (migliore amica di Maja) si innamora di Florian! - #Tempesta #d’am… - SaBella23754335 : Il mio 25 aprile è differente Il mio terzo Grande amore, Flavio, compie 4 anni???? La mia piccola tempesta. Cmq b… -