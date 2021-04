Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Shirin (migliore amica di Maja) si innamora di Florian! (Di domenica 25 aprile 2021) Rubare il fidanzato alla propria migliore amica è un tradimento difficile da perdonare. Ma farlo per due volte di seguito diventa impossibile! Lo sa bene Shirin Ceylan (Merve Çak?r), la migliore amica della protagonista della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, Maja von Thalheim (Christina Arends). Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph scopre che Ariane ha ucciso Karl! Arrivata al Fürstenhof nella speranza di ricucire la sua amicizia con Maja dopo essere stata sorpresa a letto col futuro marito di quest’ultimo, nelle prossime puntate tedesche della soap Shirin ci cascherà di nuovo, finendo per perdere la testa ... Leggi su tvsoap (Di domenica 25 aprile 2021) Rubare il fidanzato alla propriaè un tradimento difficile da perdonare. Ma farlo per due volte di seguito diventa impossibile! Lo sa beneCeylan (Merve Çak?r), ladella protagonista della diciassettesima stagione divon Thalheim (Christina Arends). Leggi anche:italiane: Christoph scopre che Ariane ha ucciso Karl! Arrivata al Fürstenhof nella speranza di ricucire la sua amicizia condopo essere stata sorpresa a letto col futuro marito di quest’ultimo, nelle prossime puntatedella soapci cascherà di nuovo, finendo per perdere la testa ...

