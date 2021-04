Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Lucy si innamora di Joell e scopre il suo segreto…

Leggi su tvsoap

(Di domenica 25 aprile 2021) Impulsiva, passionale ed estroversa,Ehrlinger (Jennifer Siemann) è nota per essere facile ai colpi di fulmine. E la cosa non cambierà col tempo! Nelle prossime puntatedi, infatti, la ragazza perderà la testa per un ospite del Fürstenhof, finendo per stravolgere la propria vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4! Leggi anche:tedesche: Shirin (migliore amica di Maja) sidi Florian!puntatevuole conquistare, ...