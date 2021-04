Tempesta d'amore, anticipazioni 25 aprile: una terribile delusione (Di domenica 25 aprile 2021) Delusioni e contrasti saranno in primo piano a Tempesta d'amore, come spiegano le anticipazioni di oggi, domenica 25 aprile. Innanzitutto, dopo aver annunciato a tutti che gestiranno il Fürstenhof insieme, Ariane e Christoph continueranno a farsi la guerra e Selina, insospettita dall'armistizio che hanno siglato i due, vorrà vederci chiaro e chiederà spiegazioni all'amica. Intanto, Franzi, delusa da tutti gli intrighi orditi da Steffen alle sue spalle, deciderà di affrontare il ragazzo per parlare della loro azienda di sidro. La giovane comunicherà al suo ex fidanzato la sua volontà di rilevare la sua parte e concludere così la loro collaborazione come soci in affari, ma Baumgartner non avrà alcuna intenzione di cedere e farsi da parte. Nel frattempo, la relazione di Franzi e Tim procederà a gonfie vele provocando ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 25 aprile 2021) Delusioni e contrasti saranno in primo piano ad', come spiegano ledi oggi, domenica 25. Innanzitutto, dopo aver annunciato a tutti che gestiranno il Fürstenhof insieme, Ariane e Christoph continueranno a farsi la guerra e Selina, insospettita dall'armistizio che hanno siglato i due, vorrà vederci chiaro e chiederà spiegazioni all'amica. Intanto, Franzi, delusa da tutti gli intrighi orditi da Steffen alle sue spalle, deciderà di affrontare il ragazzo per parlare della loro azienda di sidro. La giovane comunicherà al suo ex fidanzato la sua volontà di rilevare la sua parte e concludere così la loro collaborazione come soci in affari, ma Baumgartner non avrà alcuna intenzione di cedere e farsi da parte. Nel frattempo, la relazione di Franzi e Tim procederà a gonfie vele provocando ...

