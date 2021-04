Tabellone Atp Belgrado 2021 | accoppiamenti e risultati Presenti Djokovic e Berrettini

(Di domenica 25 aprile 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento denominato ‘Serbia Open’ e in scena dal 19 al 25 aprile. Il padrone di casa Novakrappresenta la testa di serie numero 1 del torneo e usufruirà di un bye al primo turno, così come Matteo, Aslan Karatsev e Dusan Lajovic. Oltre il già citatoinoltre gli azzurri Stefano Travaglia e Marco Cecchinato. Grande chance di riscatto per il numero 1 d’Italia, non esattamente al massimo della propria condizione fisica. Di seguito tutti gliaggiornati dell’evento serbo.PRINCIPALE ATP 250FINALE (2)b. (3) Karatsev 6-1 ...

Il tennista romano in semifinale ha battuto il giapponese Taro Daniel, n.126 dell', ripescato income 'lucky loser' (nel turno decisivo era stato battuto da Gianluca Mager). Di 6 - 1, 6 -...... attesa finale dell'Serbia Open 2021, ci pare doveroso ora andare a ricordare come i due ... Proseguendo nelBerrettini ha poi avuto la meglio su uno scatenato Krajnovic, battuto per 6 - 4,...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Stefano Travaglia ed il sudcoreano Soonwoo Kwon non saranno al via del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, che da poco ha visto concludersi le qualificazioni e che ...