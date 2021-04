Supernanny da stasera sul Nove | per Tata Lucia è ancora SOS Tata

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 25 aprile 2021) S.O.Sè stato uno dei più grandi successi di La7 ( in chiaro )nel suo genere. Sbarcato in Italia nel primi anni 2000 ( prima su Fox Life, Sky), ha tenuto compagnia per diverse stagioni al pubblico che adorava questo format del tutto nuovo per il panorama televisivo. Quindici anni dopo, Discovery lo ripropone sul, come è accaduto per altri programmi cult dei primi anni 2000. A dimostrazione che i format, se fatti bene, possono essere degli ever green sempre al passo con i tempi. Da questa sera arriva sule la cosa meravigliosa è che la protagonista saràuna volta. Gli anni passano ma, a parte qualche ruga in più, è rimasta sempre la ...