Superlega, undici club di Serie A chiedono alla Lega Calcio “conseguenze” per Juve, Milan e Inter: “Grave danno al calcio italiano” (Di domenica 25 aprile 2021) Più di mezza Serie A chiede alla Lega calcio che ci siano delle “conseguenze” per Juventus, Inter e Milan in seguito alla fondazione del già fallito progetto di SuperLega. A scrivere al presidente Paolo Dal Pino sono state Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari invocando la convocazione in via d’urgenza di un’assemblea “che analizzi i gravi atti posti in essere dai club associati Juventus Fc, Ac Milan, Fc Internazionale e dai loro amministratori e le relative conseguenze”. La tesi sostenuta dalle 11 società della massima Serie è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Più di mezzaA chiedeche ci siano delle “” perntus,in seguitofondazione del già fallito progetto di. A scrivere al presidente Paolo Dal Pino sono state Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari invocando la convocazione in via d’urgenza di un’assemblea “che analizzi i gravi atti posti in essere daiassociatintus Fc, Ac, Fcnazionale e dai loro amministratori e le relative”. La tesi sostenuta dalle 11 società della massimaè ...

