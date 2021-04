Superlega, Rummenigge: “Hanno capito che il calcio non funziona come il business” (Di domenica 25 aprile 2021) Il ceo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato ai microfoni della Bild del progetto della Superlega: “La questione è definitivamente chiusa. Potrebbe essere stato un bene la sua nascita e la sua immediata morte. Hanno capito che il calcio non funziona allo stesso modo del business. Si è trattato di una sorta di colpo di avvertimento“. In merito al nuovo format della Champions League, l’ex calciatore ha detto: “La competizione sarà più emozionante grazie al rinnovato turno preliminare“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Il ceo del Bayern Monaco Karl-Heinzha parlato ai microfoni della Bild del progetto della: “La questione è definitivamente chiusa. Potrebbe essere stato un bene la sua nascita e la sua immediata morte.che ilnonallo stesso modo del. Si è trattato di una sorta di colpo di avvertimento“. In merito al nuovo format della Champions League, l’ex calciatore ha detto: “La competizione sarà più emozionante grazie al rinnovato turno preliminare“. SportFace.

