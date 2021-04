Advertising

DiMarzio : #Superlega | Nuovo attacco di #Ceferin rivolto a #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona - Adnkronos : #Superlega, nuovo attacco del presidente Uefa ai ribelli. - DiMarzio : #Superlega | Nuovo comunicato: dall'addio delle inglesi ai piani futuri - ArmandaGelsomin : RT @Adnkronos: #Superlega, nuovo attacco del presidente Uefa ai ribelli. - TweetNotizie : Superlega, il nuovo attacco di Ceferin: «Juve, Real e Barcellona sono terrapiattisti» -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega nuovo

... Karl Heinz Rummenigge torna a parlare del caso: 'Se avessi saputo prima della... Infine, sulformat della Champions League: 'La competizione sarà più emozionante grazie al ..., ilaffondo di Aleksander Ceferin contro tre delle squadre promotrici. ' Juventus, Barcellona e Real Madrid sono come i terrapiattisti, credono che esista ancora '. Il presidente dell'...Le parole di Karl-Heinz Rummenigge marcano ancora una volta la distanza del Bayern Monaco dal progetto (fallito) della Superlega ...– ammette il club – Il proprietario e il consiglio capiscono che coinvolgere il club in tale proposta è stata una decisione che non avremmo dovuto prendere. Il club era qui prima di noi e sarà qui mol ...