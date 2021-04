Superlega, gli undici club di Serie A pensano ad azioni individuali contro Agnelli (Di domenica 25 aprile 2021) La tensione è sempre più alta in Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le undici società che hanno chiesto provvedimenti nei confronti di Juventus, Inter e Milan per la vicenda della Superlega (ovvero Bologna, Cagliari, Crotone, Genoa, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Udinese e Torino), starebbero valutando anche ad azioni individuali ai danni di Andrea Agnelli, visto il doppio ruolo giocato dal presidente della Juventus come intermediario nella trattativa con i fondi e fautore della Superlega. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) La tensione è sempre più alta inA. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, lesocietà che hanno chiesto provvedimenti nei confronti di Juventus, Inter e Milan per la vicenda della(ovvero Bologna, Cagliari, Crotone, Genoa, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Udinese e Torino), starebbero valutando anche adai danni di Andrea, visto il doppio ruolo giocato dal presidente della Juventus come intermediario nella trattativa con i fondi e fautore della. SportFace.

