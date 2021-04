Superlega | 11 club di Serie A chiedono sanzioni per Juventus | Inter e Milan

(Di domenica 25 aprile 2021)– La Super League continua ad essere uno degli argomenti più caldi del momento nel mondo del calcio. In Italia ma anche nel resto d’Europa. Il progetto che vedeva la nascita di una nuova competizione, annunciato da 12 topdel vecchio continente tra cui la, per il momento è sospeso. Il braccio di ferro con l’Uefa pare destinato a continuare, viste anche le ultime parole del presidente Ceferin. Ma non solo, infatti inA la situazione è molto calda., chiesteperCome riporta La Gazzetta dello Sport, le altre squadre diA sarebbero pronte a chiedereper le tre squadre italiane coinvolte nel progetto Super League, ...

Possibili sanzioni in arrivo per i treitaliani facenti parte dellaeuropea. Ma uno avrebbe meno rischi da correre. La questione e le ripercussioni sul progettocontinuano ad essere vive e pressanti. L'ultima ...... Aleksander Ceferin , non ha alcuna intenzione di fermarsi e di giorno in giorno continua ad aggiungere accuse su accuse nei confronti dei 12che hanno tentato di creare la nuova...Metà Serie A chiede che Juventus, Inter e Milan siano sanzionate per aver dato vita alla SuperLega: lettera di 11 club al Presidente di Lega ...Il rapporto fra Commisso e Agnelli, prima ancora dell’ultima frecciatina contro la Superlega, è stato fin qui elettrico ... alla Fiorentina. Sanzioni ai tre club italiani? Io devo essere assicurato ...