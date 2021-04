Super Lega, Rummenigge: “Il fatto positivo è che questo circo sia durato solo 48 ore” (Di domenica 25 aprile 2021) Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha commentato così il fallimento del progetto Super Lega ai microfoni della Bild: “A posteriori è stato positivo il fatto che questo circo sia durato solo 48 ore. questo ha fatto capire ai business men, una volte per tutte, che il calcio non è solo affari. Dal mio punto di vista, l’importante è che la maggior parte dei club che avevano firmato per creare la Super Lega abbia riconosciuto il proprio errore e sia tornata nella famiglia del calcio”. Foto: Twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Karl-Heinz, CEO del Bayern Monaco, ha commentato così il fallimento del progettoai microfoni della Bild: “A posteriori è statoilchesia48 ore.hacapire ai business men, una volte per tutte, che il calcio non èaffari. Dal mio punto di vista, l’importante è che la maggior parte dei club che avevano firmato per creare laabbia riconosciuto il proprio errore e sia tornata nella famiglia del calcio”. Foto: Twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

