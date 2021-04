Super League, Gasperini: «Tutti a casa per salvare 12 club?» (Di domenica 25 aprile 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha lanciato un nuovo attacco ai club che hanno aderito alla Super League Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha lanciato un nuovo attacco ai club che hanno aderito alla Super League. Le sue dichiarazioni. «Sono amareggiato. Lunedì ero convinto fosse finito tutto. Noi abbiamo rischiato di non giocare più per via della Super League, saremmo stati Tutti a casa per salvare dodici società. Per fortuna in Inghilterra hanno fatto retromarcia. Per cosa avremmo giocato stasera? La Coppa Italia a cosa sarebbe servita? Il calcio è amato in tutto il mondo, dobbiamo avere la speranza che una piccola squadra possa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha lanciato un nuovo attacco aiche hanno aderito allaGian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha lanciato un nuovo attacco aiche hanno aderito alla. Le sue dichiarazioni. «Sono amareggiato. Lunedì ero convinto fosse finito tutto. Noi abbiamo rischiato di non giocare più per via della, saremmo statiperdodici società. Per fortuna in Inghilterra hanno fatto retromarcia. Per cosa avremmo giocato stasera? La Coppa Italia a cosa sarebbe servita? Il calcio è amato in tutto il mondo, dobbiamo avere la speranza che una piccola squadra possa ...

