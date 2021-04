"Stai per piangere". Flavio Insinna brutale con la campionessa, la manda fuori di testa: il finale è pazzesco (Di domenica 25 aprile 2021) Attimi di tensione a L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo alla puntata del quiz pre-serale di sabato 24 aprile, dove si è registrato un finale a sorpresa. Protagonista è la campionessa Valentina, arrivata alla Ghigliottina e dove ha cancellato la risposta che aveva scritto inizialmente sul cartoncino, per sostituirla con una seconda parola. E così per un attimo, quando Insinna spiegava il collegamento tra la parola corretta e i cinque indizi, la campionessa de in carica ha temuto che fosse proprio la risposta cancellata quella esatta! "Basta, mi fermo, Stai per piangere", a quel punto ha affermato Insinna. Già, perché il tranello era riuscito: le aveva fatto pensare di aver sbagliato quando, al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Attimi di tensione a L'Eredità, il programma condotto dasu Rai 1. Siamo alla puntata del quiz pre-serale di sabato 24 aprile, dove si è registrato una sorpresa. Protagonista è laValentina, arrivata alla Ghigliottina e dove ha cancellato la risposta che aveva scritto inizialmente sul cartoncino, per sostituirla con una seconda parola. E così per un attimo, quandospiegava il collegamento tra la parola corretta e i cinque indizi, lade in carica ha temuto che fosse proprio la risposta cancellata quella esatta! "Basta, mi fermo,per", a quel punto ha affermato. Già, perché il tranello era riuscito: le aveva fatto pensare di aver sbagliato quando, al ...

Advertising

borghi_claudio : Si ok ti voglio bene ma in questo momento tutto il mio essere desidera quella pallina che stai tenendo in mano per… - ZZiliani : È un peccato che domani #Ronaldo non giochi per un problema al flessore. Perchè se gli avessero detto: 'Stai fuori… - FratellidItalia : ? #SfiduciamoSperanza: contro la nostra proposta si mobilitano i vari Scanzi e 'intellettuali' di sinistra nei salo… - nam_jvn : @__Jiminie____ mi dispiace tantissimo, seppur in sogno ma deve essere stata un’esperienza oscena e terrificante...… - auritomlinson28 : @F1HBWA77S Tutto bene dai anche se devo ancora studiare tutto per domani, tu come stai? -

Ultime Notizie dalla rete : Stai per I QUATTROCENTO COLPI ... complottismi, abbandoni, ritorni: altro che la grigia Germania! Siamo passati dal "Letta stai ... Come oggi, a settantasei da quel 25 aprile che per tutti ha dato libertà e speranza, dignità e futuro, ...

Attenzione al cane non addestrato "Ciao Pam che bello ritrovarsi dopo tanto tempo. Come stai? Sono felice perché ieri ho passato l'esame di addestratore cinofilo? Ciao Ale, come va? Abbiamo già prenotato Pam per addestrare il nuovo cucciolo in famiglia!". Il mio primo giorno di ritorno ...

L’Eredità, colpo di scena. Insinna alla campionessa: “Stai per piangere” Lanostratv Egemonia e consenso: Ideologie visive nell’arte italiana del Novecento Dieci casi in cui l’arte italiana del Novecento è incappata in tagliole ideologiche. Un Tintoretto «fascista» nel 1937, un Courbet «comunista» nel 1954, una ...

I migliori articoli di oggi Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Selezionare annunci basici (basic ads). Creare un profilo ...

... complottismi, abbandoni, ritorni: altro che la grigia Germania! Siamo passati dal "Letta... Come oggi, a settantasei da quel 25 aprile chetutti ha dato libertà e speranza, dignità e futuro, ..."Ciao Pam che bello ritrovarsi dopo tanto tempo. Come? Sono felice perché ieri ho passato l'esame di addestratore cinofilo? Ciao Ale, come va? Abbiamo già prenotato Pamaddestrare il nuovo cucciolo in famiglia!". Il mio primo giorno di ritorno ...Dieci casi in cui l’arte italiana del Novecento è incappata in tagliole ideologiche. Un Tintoretto «fascista» nel 1937, un Courbet «comunista» nel 1954, una ...Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Selezionare annunci basici (basic ads). Creare un profilo ...