Sporting Braga-Sporting Lisbona: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Nessuna sorpresa nella capolista, c'è Nico Gaitan nei padroni di casa (Di domenica 25 aprile 2021) Per tutta la stagione lo Sporting ha macinato vittorie, in una corsa che sembrava inarrestabile verso il titolo: ora sono arrivate le ultime partite, quelle che pesano di più e qualcosa sta accadendo nei Leoni, se nelle ultime cinque gare è uscito tre volte il segno X. La squadra di Ruben Amorim è ancora imbattuta

