Speranza: vietato l’ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni (Di domenica 25 aprile 2021) Il ministro della Salute firma l’ordinanza: «I residenti che rientrano hanno l’obbligo di tampone e quarantena» Leggi su corriere (Di domenica 25 aprile 2021) Il ministro della Salute firma l’ordinanza: «I residenti che rientrano hanno l’obbligo di tampone e quarantena»

Advertising

fattoquotidiano : Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Pa… - TgLa7 : #Covid: Speranza, vietato ingresso in Italia a chi e' stato in India. In ultimi 14 giorni. Ordinanza, tampone e quarantena a residenti - repubblica : ?? India travolta dal Covid, Speranza: 'Vietato l'ingresso in Italia per chi c'e' stato negli ultimi 14 giorni'. Usa… - webnauta5_9 : RT @Agenzia_Dire: Nuova ordinanza del ministro della Salute per chi arriva dall'#India. #varianteindiana - augusto_amato : Covid: Speranza, vietato l’ingresso a chi è stato in India -