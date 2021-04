"Sono passati 17 anni...". Denise Pipitone, le parole di Piera Maggio spaccano il cuore: Venier in lacrime, stop alla diretta (Di domenica 25 aprile 2021) Finita la prima parte tutta dedicata al coronavirus, con ospite d'onore Roberto Speranza, ecco che a Domenica In di Mara Venier, nella puntata in onda su Rai 1 oggi, domenica 24 aprile, c'è spazio per un altro tipo di dolore. Per i sentimenti, per una storia che è una cicatrice aperta per molti, ma soprattutto per Piera Maggio. Già, era lei l'ospite di zia Mara, per una lunga intervista, toccante, durante la quale tutti - conduttrice, Piera Maggio e pubblico a casa - probabilmente hanno versato una lacrima. Il punto è che Piera Maggio ha dovuto subire recentemente un nuovo, straziante, dolore. Uno sfregio. Si parla ovviamente della vicenda di Olesya Rostova, la storia piombata dalla Russia, il tam-tam impazzito sul fatto che, forse, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Finita la prima parte tutta dedicata al coronavirus, con ospite d'onore Roberto Speranza, ecco che a Domenica In di Mara, nella puntata in onda su Rai 1 oggi, domenica 24 aprile, c'è spazio per un altro tipo di dolore. Per i sentimenti, per una storia che è una cicatrice aperta per molti, ma soprattutto per. Già, era lei l'ospite di zia Mara, per una lunga intervista, toccante, durante la quale tutti - conduttrice,e pubblico a casa - probabilmente hanno versato una lacrima. Il punto è cheha dovuto subire recentemente un nuovo, straziante, dolore. Uno sfregio. Si parla ovviamente della vicenda di Olesya Rostova, la storia piombata dRussia, il tam-tam impazzito sul fatto che, forse, ...

virginiaraggi : Siete passati ultimamente in via Tuscolana? Da alcuni giorni è più sicura grazie ai lavori di riqualificazione su m… - amnestyitalia : Sono passati più di 14 mesi e #PatrickZaki si trova ancora in carcere. Lo studente egiziano è innocente e deve es… - CrescenzoFilo : RT @MauryKostanzo: 'Ho lasciato una bambina di 4 anni. Ne sono passati 17. Non so nemmeno che viso abbia mia figlia oggi'. Piera Maggio ?? #… - Ari99____ : RT @_elisafrrs_: Stanotte sogno un discorso più o meno così: 'Sono venuta a imparare una cosa. Che nel 2021, anche se sono passati molti an… - Smile_Isa7 : RT @scetticosututto: Sono passati 17 anni, parlate, nom siate omertosi, c'è una mamma che sta aspettando ancora la figlia #DenisePipitone -