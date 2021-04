Sondrio. Una bevuta fuori - bar costata cara (Di domenica 25 aprile 2021) Nella serata di venerdì 23 aprile, alle ore 19.30 circa, la Squadra Volante e la Polizia Stradale intervenivano presso un bar del centro cittadino all'esterno del quale numerosi avventori erano ... Leggi su gazzettadisondrio (Di domenica 25 aprile 2021) Nella serata di venerdì 23 aprile, alle ore 19.30 circa, la Squadra Volante e la Polizia Stradale intervenivano presso un bar del centro cittadino all'esterno del quale numerosi avventori erano ...

Advertising

Dejansan : @pandadaria Non credere, prendi una carta geografica, tira una riga orizzontale da Sondrio verso destra, poi dimmi chi è più a nord... - Giorno_Sondrio : Teglio, trovato morto in una strada: s’indaga sulla caduta - InstaValmalenco : @evijatrusaite Come in una favola, tra l’autunno e l’inverno ???? #sondrio #sondriofoto #lagolagazzuolo #valmalenco… - MiTomorrow : Stimata una riduzione del 30% dei consumi di energia, dei rumori e delle vibrazioni ?? #treni #donizetti #sondrio… -