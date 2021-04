Sondaggio: secondo il 58% solo l’Atalanta avrebbe conquistato tre punti per la zona Champions (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 58% ha votato che solo l’Atalanta avrebbe conquistato i tre punti per la zona Champions. secondo il 31% anche la Juventus avrebbe vinto, mentre è in netta minoranza il fatto che solo la Juve o nessuna delle due avrebbe conquistato la vittoria. Atalanta e Juve in campo: secondo voi, riusciranno a conquistare tre punti pesanti in zona Champions? solo l’Atalanta 58% Sì, entrambe 31% Nessuna delle due 9% solo la Juve 1% Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 58% ha votato chei treper lail 31% anche la Juventusvinto, mentre è in netta minoranza il fatto chela Juve o nessuna delle duela vittoria. Atalanta e Juve in campo:voi, riusciranno a conquistare trepesanti in58% Sì, entrambe 31% Nessuna delle due 9%la Juve 1% Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

