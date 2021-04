Sogno di una notte di estate piena: il mio primo concerto di Nali, Annalisa (Di domenica 25 aprile 2021) Mia figlia Lucia sembra essere l’unica tra i miei quattro figli a aver in qualche modo ereditato le mie passioni. Attenzione, non lo dico con l’orgoglio di padre, che vede una ragazza di neanche venti anni passare ore e ore a scrivere e leggere e che può passare tempo a parlare con lei di musica, al punto da aver ormai da sei anni iniziato a tenere con lei le famose pagelle “padre e figlia” di X Factor, idea di Peter Gomez, quando scrivevo per il Fatto Quotidiano, che poi è stata ospitata anche in altre testate, da Linkiesta a Notizie.it, fino a OptiMagazine. Lo dico consapevole che, se vorrà dare seguito a queste mie passioni, quelle che hanno in qualche modo fatto da fondamento al mio mestiere, decidete voi che nome dargli, andrà incontro a una vita di stenti, perché nel mentre il mondo è cambiato, in peggio, e perché più passano gli anni e più mi convinco che non ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Mia figlia Lucia sembra essere l’unica tra i miei quattro figli a aver in qualche modo ereditato le mie passioni. Attenzione, non lo dico con l’orgoglio di padre, che vede una ragazza di neanche venti anni passare ore e ore a scrivere e leggere e che può passare tempo a parlare con lei di musica, al punto da aver ormai da sei anni iniziato a tenere con lei le famose pagelle “padre e figlia” di X Factor, idea di Peter Gomez, quando scrivevo per il Fatto Quotidiano, che poi è stata ospitata anche in altre t, da Linkiesta a Notizie.it, fino a OptiMagazine. Lo dico consapevole che, se vorrà dare seguito a queste mie passioni, quelle che hanno in qualche modo fatto da fondamento al mio mestiere, decidete voi che nome dargli, andrà incontro a una vita di stenti, perché nel mentre il mondo è cambiato, in peggio, e perché più passano gli anni e più mi convinco che non ...

