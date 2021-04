Softball: Italia, doppia sconfitta nelle due amichevoli di oggi con il Canada (Di domenica 25 aprile 2021) Due sconfitte per l’Italia nelle due uscite odierne a Fort Myers contro il Canada, in un doubleheader che verrà replicato domani nello stesso luogo. 10-1 e 7-1 i risultati delle due sfide con le quotate nordamericane, che le azzurre di Federico Pizzolini ritroveranno anche alle Olimpiadi di Tokyo. Nel primo incontro sono Jenny Gilbert, Kelsey Harshman ed Erika Polidori a mettere in ginocchio le azzurre, pur in grado di produrre in più di un’occasione del buon gioco, come nel primo inning, quando Regula solo con tre strikeout consecutivi evita che le basi piene si trasformino in altro. L’unico punto azzurro viene dalla valida di Emily Carosone nel quinto inning. Nel secondo match ancora Gilbert, stavolta in coppia con Jenn Salling, crea le premesse per il 3-0 immediato. Le azzurre reggono di più, trovano il fuoricampo di Andrea Filler ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Due sconfitte per l’due uscite odierne a Fort Myers contro il, in un doubleheader che verrà replicato domani nello stesso luogo. 10-1 e 7-1 i risultati delle due sfide con le quotate nordamericane, che le azzurre di Federico Pizzolini ritroveranno anche alle Olimpiadi di Tokyo. Nel primo incontro sono Jenny Gilbert, Kelsey Harshman ed Erika Polidori a mettere in ginocchio le azzurre, pur in grado di produrre in più di un’occasione del buon gioco, come nel primo inning, quando Regula solo con tre strikeout consecutivi evita che le basi piene si trasformino in altro. L’unico punto azzurro viene dalla valida di Emily Carosone nel quinto inning. Nel secondo match ancora Gilbert, stavolta in coppia con Jenn Salling, crea le premesse per il 3-0 immediato. Le azzurre reggono di più, trovano il fuoricampo di Andrea Filler ...

Softball, l'Italia si prepara a due test amichevoli contro il Canada La Nazionale italiana di softball si trasferisce a Fort Myers, in Florida, per prepararsi ad altri due incontri amichevoli, ... Inoltre, rientrano in una serie di amichevoli ad alto livello per l'Italia, ...

Softball, azzurre sconfitte per 31 - 3 da Team USA in Florida Non è andato come sperato il primo test per Italia Softball , sconfitta piuttosto nettamente da Team USA . Le americane, all'ottava vittoria consecutiva, si sono imposte con un comodo 31 - 3 nell'amichevole di otto riprese andata in scena ...

Italia Softball in campo con il Canada per quattro amichevoli a Fort Myers Federazione Italiana Baseball Softball, l'Italia in Florida trova lo scatenato Canada FORT MAYERS – La Nazionale italiana di softball è diretta a Fort Myers in Florida per affrontare due giornate di test amichevoli con il Canada. Le due squadre, che si sfideranno a Tokyo nel ...

Tunera Rosangela Jordins affronta la sfida di trasformare uno degli storici nel softball in Italia Los Tunas - Dopo la sua esperienza nel softball in Guatemala, la nazionale Rosangela Jordin arriva in Serie A1 in Italia questa primavera tra le polemiche ...

