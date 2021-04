Sindaco Milano: “Super Lega grave errore. Il nuovo stadio? Sapete la situazione” (Di domenica 25 aprile 2021) Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni per la giornata della Liberazione, ha parlato della Super Lega ammonendo Milan e Inter coinvolte: “Credo che questa faccenda della SuperLega per come è stata presentata e portata avanti sia stata un grande errore e da questo punto di vista non ci sono dubbi. Questa vicenda è forse la più eclatante dimostrazione che la gente e l’interesse collettivo possono far cambiare le cose, una volta questo non era nemmeno immaginabile – ha aggiunto – È chiaro che si devono unire l’interesse collettivo, la capacità della politica di prendere posizione, e parlo di Johnson fino a Draghi, i media e i social media, che a volte per noi politici sono un problema ma che possono svolgere un ruolo virtuoso e molto spesso è ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Ildi, Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni per la giornata della Liberazione, ha parlato dellaammonendo Milan e Inter coinvolte: “Credo che questa faccenda dellaper come è stata presentata e portata avanti sia stata un grandee da questo punto di vista non ci sono dubbi. Questa vicenda è forse la più eclatante dimostrazione che la gente e l’interesse collettivo possono far cambiare le cose, una volta questo non era nemmeno immaginabile – ha aggiunto – È chiaro che si devono unire l’interesse collettivo, la capacità della politica di prendere posizione, e parlo di Johnson fino a Draghi, i media e i social media, che a volte per noi politici sono un problema ma che possono svolgere un ruolo virtuoso e molto spesso è ...

